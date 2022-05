ASSE : enfin une bonne nouvelle avant Auxerre

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

On se raccroche à ce que l'on peut. Notamment les supporters de l'ASSE, désemparés depuis des mois par les résultats de leur équipe ainsi que par le jeu proposé. Rien ne change au fil des semaines et c'est dimanche que va se jouer l'avenir en Ligue 1 du club du Forez, après le match nu ramené en barrage aller à Auxerre, 1-1.

A ce sujet, les voyages du club bourguignon à Sainté s'avèrent être une calamité. Déjà 24 rencontres disputées par l'AJA dans le chaudron et, tenez-vous bien, comme le révèle ASSE stats, 11 défaites, 11 matches nuls et seulement deux petites victoires, dont la dernière remonte au mois de septembre 2006. En revanche, sur les 5 derniers matches, on recense quatre nuls et une victoire de l'ASSE.

Dimanche, si le nul est de 1-1, la décision devra se faire en prolongation. Si c'est un 0-0, les Verts resteront en Ligue 1, but à l'extérieur comptant double.

Pour résumer L'ASSE jouera sa survie dans l'élite dimanche soir, 19 heures, en accueillant l'AJ Auxerre dans le chaudron de Geoffroy-Guichard. A quelques heures du match, il existe des chiffres réconfortants pour les supporters des Verts. C'est déjà ça.

Benjamin Danet

Rédacteur