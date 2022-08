ASSE : enfin une bonne nouvelle avant Valenciennes !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Les bonnes nouvelles arrivent au compte-goutte cette saison à l’ASSE. Derniers de Ligue 2 après 4 journées, les hommes de Laurent Batlles se rendent ce samedi à Valenciennes pour tenter de glaner leur première victoire de la saison. Pour ce faire, les Verts pourraient compter sur un heureux présage nommé Guillaume Paradis.

Sortis de l’enfer Letexier samedi, avec trois cartons rouges contre Le Havre (0-6), les coéquipiers d’Adil Aouchiche ont déjà été arbitrés par l’homme en noir. Poteaux Carrés rappelle que, malgré son très jeune âge, ce n'est pas la première fois qu'il arbitrera les Stéphanois.

Il avait remplacé Sébastien Moreira lors de la rencontre entre l’ASSE et le SM Caen en janvier 2018. « Son entrée avait souri aux Verts, menés 0-1 par un but de Ronny Rodelin, ils avaient égalisé sur l'entrée de Guillaume Paradis par l'unique but en vert de Paul-Georges Ntep. Ensuite, Jonathan Bamba avait donné une victoire salvatrice aux Verts de Jean-Louis Gasset », se souvient le site pro stéphanois.