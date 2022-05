ASSE : enfin une bonne nouvelle dans le marasme ambiant ?

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Ce ne serait pas du luxe. Ni pour Pascal Dupraz, l'entraîneur de l'ASSE, ni pour les supporters des Verts, pétrifiés à la simple vue du classement de Ligue 1 qui voit leur équipe en 18e position, celle de barragiste. Avec, de surcroît, un prochain déplacement à Nice qui ne s'annonce pas simple à négocier.

Les Stéphanois, privés de Khazri et de Gourna face aux Aiglons (suspendus), pourront-ils compter sur d'autres éléments majeurs. Oui, si l'on se fie aux propos de Dupraz après la défaite à Rennes.

"Khazri, Hamouma et Boudebouz, nous avons sagement étudié les cas des trois joueurs pour savoir s’il était opportun qu’ils viennent à Rennes. C’était trop juste pour eux. Sauf catastrophe à l’entraînement, nous allons récupérer tous nos joueurs. Aïmen Moueffek, probablement Enzo Crivelli et je l’espère Falaye Sacko. Nous avons encore trois rencontres à disputer et nous avons besoin de toutes les forces en présence."

Pour résumer Logiquement, l'ASSE s'est inclinée samedi soir sur le terrain du Stade Rennais (0-2). Les Verts, désormais accrochés à la 18e place de barragiste, pourraient compter sur d'éventuelles retours de certains joueurs lors des dernières journées de L1.

Benjamin Danet

Rédacteur