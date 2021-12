ASSE : entraîneur, résultats, Rocher, Romeyer vide son sac

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

L'entraîneur

"J'espère qu'il pourra venir à la fin de la semaine pour le déplacement à Reims. Perrin, Soucasse et Rumsten ont la responsabilité de choisir le coach."

Les résultats

"Je vis mal la situation du club parce qu'on sait l'importance qu'a l'ASSE ici à Saint-Étienne. Quand il n'y a pas des résultats, les gens sont malheureux, comme moi. Je suis malheureux. Les nuits sont difficiles."

Roger Rocher

"Tous les matins, je me rase et je me regarde devant le miroir. Et s'il y a quelqu'un ici à Saint-Étienne qui a fait plus que moi depuis le départ de Roger Rocher, qu'il vienne me le dire en face et s'explique parce que je ne comprends pas les réactions de quelques abrutis."