ASSE, Équipe de France : l'entraîneur de West Ham donne des nouvelles de Zouma

La semaine dernière, Kurt Zouma s'est mis dans de sales draps après la diffusion d'une vidéo où on le voit maltraiter son chat. Présent ce vendredi en conférence de presse à la veille de la réception de Newcastle, pour le compte de la 26e journée de Premier League, l'entraîneur de West Ham, David Moyes, a confié que son défenseur allait "mieux".

"Il lui a fallu quelques jours pour s'en remettre. Il a été très malade, mais il s'est entraîné ces deux derniers jours, donc j'espère qu'il sera disponible. Je pense qu'il est probablement très déçu de ce qu'il a fait et qu'il y pense beaucoup, sans aucun doute, mais dans l'ensemble, nous avons essayé de le faire avancer. Nous voulons qu'il se concentre sur son entraînement. Il a très bien joué pour nous contre Watford la semaine dernière, donc nous espérons que nous pourrons le maintenir à ces niveaux de performance, nous en serions heureux. Il est très apprécié des supporters au vu des performances qu'il a réalisées tout au long de la saison. Nous espérons qu'il pourra se concentrer sur son football et nous lui apporterons tout le soutien possible jusqu'à ce qu'il retrouve son meilleur niveau", a expliqué David Moyes devant la presse.

