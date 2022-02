ASSE, équipe de France : la position radicale de Pierre Ménès dans l'affaire Kurt Zouma

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Dans son Face à Pierrot, lundi, Pierre Ménès donne son avis sur l'affaire Kurt Zouma. S'il trouve « grave » l'attitude du défenseur de West Ham et des Bleus, il dénonce l'ampleur prise par sa vidéo... « Les gens qui me suivent sur les réseaux dont Instagram savent que j’ai trois chiens et que ce sont les amours de ma vie. Donc effectivement, maltraiter un animal c’est nul, estime Ménès. Tout est nul, même le fait que son frère filme. Le mec n’a même pas l’intelligence de se dire que ça va nuire à son frère de mettre ça sur ses réseaux. Je ne sais pas si c’est de la connerie absurde ou d’un sentiment d’impunité. Maintenant, Zouma ne sera pas en équipe de France lors du prochain rassemblement, il a pris 300 000€ d’amende, il y a des pétitions… On ne va pas lui couper un bras non plus. On lui a retiré ses chats, ce qui me paraît déjà être la moindre des choses. C’est grave mais c’est sanctionné quoi. Il y a quand même des choses plus graves qui arrivent en ce moment dans la société. Il a fauté, il est puni. On ne va pas non plus en faire un sketch indéfiniment. C’est encore une fois le problème de la justice des réseaux sociaux qui dépassent le cadre légal d’une justice raisonnée, censée et posée. »

«Une cruauté inadmissible»: l'association Peta réclame la radiation de Kurt #Zouma de l'équipe de France



Le défenseur de l'équipe de France, qui a shooté dans l'animal sous les yeux de son frère qui filmait la séquence en riant, a présenté ses excuses. https://t.co/owsR9SaqpD — Le Figaro (@Le_Figaro) February 8, 2022