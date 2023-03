ASSE, équipe de France : une légende verte a fait mieux que Mbappé

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Ce soir, trois mois et six jours après la finale de la Coupe du monde, l'équipe de France accueille les Pays-Bas pour le match des éliminatoires de l'Euro 2024. C'est Kylian Mbappé qui s'est vu attribuer le brassard de capitaine après les retraites internationales d'Hugo Lloris et Raphaël Varane. Didier Deschamps a estimé que l'attaquant du PSG était le trait d'union entre l'ancienne génération et la nouvelle, bien qu'il fasse davantage partie de cette dernière avec ses 24 ans et 3 mois.

Les Bleus vont donc avoir un jeune capitaine mais ce ne sera pas le plus jeune de leur histoire. Les Dernières Nouvelles d'Alsace en a répertorié au moins six qui étaient encore plus jeunes que Mbappé : Etienne Jourde (20 ans et 3 mois), Raphaël Varane (21 ans et 5 mois), Jean Ducret (22 ans), Hugo Lloris (23 ans et 10 mois), Christian Lopez (23 ans et 11 mois) et Michel Platini (24 ans et 2 mois). L'ancien défenseur central de l'ASSE a porté le brassard des Bleus pour la première fois le 23 février 1977 contre la RFA (1-0) au Parc des Princes. Il a été capitaine des Bleus à 14 reprises.