ASSE, Equipe de France : Zouma dans une affaire de maltraitance, les images sont choquantes

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Kurt Zouma (27 ans) maltraite son chat. The Sun a publié hier soir une vidéo dans laquelle on peut voir l’ancien défenseur central de l’ASSE, shooter dans son animal de compagnie à son domicile... plus de le viser avec l’une de ses pantoufles. Son club de West Ham n’a pas tardé à réagir.

« West Ham United condamne sans réserve les actions de notre joueur, Kurt Zouma, dans la vidéo qui a circulé. Nous avons parlé à Kurt et traiterons l'affaire en interne, mais nous tenons à préciser que nous ne tolérons en aucun cas la cruauté envers les animaux. »

Un incident isolé ?

Zouma s'est également excusé pour son comportement envers son chat. « Je veux aussi dire à quel point je suis désolé pour tous ceux qui ont été bouleversés par la vidéo. Je tiens à assurer à tous que nos deux chats vont parfaitement bien et sont en bonne santé. Ils sont aimés et chéris par toute notre famille, et ce comportement était un incident isolé qui ne se reproduira plus », a-t-il précisé.

Le stoppeur des Bleus n’est sans doute pas sans savoir que la maltraitance animalière est un sujet pris très au sérieux en Grande-Bretagne. Les agresseurs encourent désormais des peines de prison plus sévères, allant jusqu'à 5 ans, en vertu d'un nouveau projet de loi adopté au Parlement l'année dernière.

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.



It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j — Emily Hewertson 🇬🇧 (@emilyhewertson) February 7, 2022