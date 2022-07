ASSE : Etienne Green de nouveau titulaire, ça fait débat chez les Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Benjamin, 21 ans, de Saint-Étienne

« Cela tombe bien, je viens de floquer son maillot à la boutique ! Il est jeune, il est encore naïf, je me rappelle certaines boulettes… Il a une marge de progression mais ce serait intelligent de lui mettre Moulin a ses côtés pour l’accompagner et le pousser un peu. Voire encore mieux, un gardien avec autant d’expérience mais libre, étant donné que le budget est serré et que le poste n’est pas prioritaire. Fall et Ouennas ne sont jamais apparus en pro et même si je n’ai pas trop de doutes sur l’avenir de Green, au présent, je préfèrerais assurer le coup avec un gardien plus ancien et gratuit dans la mesure du possible. »

Eric, 64 ans, d’Unieux

« Green a été convoqué par des équipes anglaises, cela signifie bien qu’il est digne de confiance ! Il est très bon sur sa ligne et il rassure dans ses sorties aériennes, c’est quelque chose qui nous manque depuis un moment. Il me rappelle Jérôme Alonso lorsque Sainté était en Ligue 2. Je ne suis pas contre le fait de lui mettre derrière lui un autre gardien, mais surtout pas dans l’optique de lui prendre sa place. Cela a été une immense bêtise de le faire passer derrière Bernardoni qui n’a rien prouvé. On a rompu sa ligne de progression et de manière injustifiée. Cette saison j’attends vraiment de Green qu’il montre à Dupraz qu’il a fait un choix idiot et même dans le cas où il manquerait de forme, je suis sûr que Falll fera l’affaire. »

Sacha, 15 ans, de Fraisses

« J’ai l’impression que Green est surcoté. C’est compliqué de le juger sur une dizaine de match et même lors de son premier match qui avait tant marqué les esprits, il ne faut pas oublier qu’il arrête le penalty mais à la base c’est lui qui le provoque aussi. Depuis les U19 il avait toujours été derrière Bajic et il a suffi d’un match pour inverser la tendance, c’est assez surprenant. Pour ce qui est de renforcer son poste je ne sais pas si c’est une nécessité pour autant parce que même si Green ne me rassure pas à 100%, je trouve que l’on devrait laisser une chance à Fall. Je suis tombé sur des vidéos de lui avec le Sénégal sur lesquelles je l’ai trouvé assez impressionnant. Tout miser sur Green, je ne suis pas sûr que cela soit judicieux, mais vu le chantier que l’on a sur les autres postes, recruter n’est pas indispensable. »

Sébastien, d’Unieux

« Si le staff lui fait confiance et le juge apte, alors il faut tout miser sur lui. Il est formé chez nous et c’est important de valoriser nos jeunes, en plus il a prouvé qu’il avait du talent et il a la tête sur les épaules. Il est arrivé très vite mais sans sa blessure, il ne serait jamais sorti de l’équipe. Il a eu un petit coup de mou mais il ne faut pas lui en vouloir. Il a été tellement bon lorsqu’il est arrivé pour la première fois que les attentes se sont trop élevées. Dans tous les domaines il était meilleur que Bernardoni, il a une attitude et un body language extrêmement positifs, pour moi il faut en faire un titulaire et je pense qu’on le gardera des années. Il marquera le club de son empreinte un peu comme l’a fait Janot. L’accompagner avec quelqu’un de plus âgé pourquoi pas, mais simplement pour lui expliquer la vie et le faire mûrir. Moulin, on l’aime beaucoup, mais si on met de côté notre cœur vert, on sait qu’il n’apportera pas grand-chose. »