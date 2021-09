ASSE : Etienne Green, le cache misère des Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Natif de Colchester, Etienne Green a choisi de rejoindre la sélection Espoirs de l'Angleterre lors de la dernière trêve internationale. Une grande première pour lui, après avoir intégré l'équipe de France Espoirs en juin dernier. « Pouvoir jouer pour l'Angleterre est tout simplement incroyable, avait-il expliqué au Sun. Je suis très fier de faire partie de cette campagne des éliminatoires de l'Euro Espoirs. Nous avons de très grands joueurs avec de grandes qualités et j'espère que nous ferons une excellente campagne. Je regarde la Premier League. Je n'ai pas vraiment d'équipe favorite mais mon oncle soutient West Ham, donc je dois dire West Ham !»

Trahi par sa défense, et maintenant par ses montants

S'il rêve d'Angleterre, le jeune portier de 21 ans sait que son avenir immédiat est encore à l'ASSE où il a prolongé cet été jusqu'en 2025... « Pour l'instant, je me concentre sur mon club, mais un jour j'aimerais jouer en Premier League», avait-il soutenu. Depuis le début de la saison, le successeur de Jessy Moulin dans les cages vertes n'avait pas pu être décisif lors de la défaite à Montpellier (0-2), comme à Marseille (1-3), contrairement aux deux matches précédents à Lens (2-2) et face à Lille (1-1), avec des parades devant Doucouré et Fofana, et des sorties devant Yilmaz et David qui avaient montré que l'intersaison n'avait pas cassé sa belle dynamique du printemps dernier. Mais dans ce match capital, Green, élu meilleur Vert du mois d'août avec 74% des suffrages (devant Khazri et Sow), n'a pas pu éviter la 3e défaite consécutive de son équipe. Trompé une première fois par Hwang, servi sur un plateau par Adli, le portier stéphanois a joué de malchance sur le second but du Coréen, avec un poteau rentrant, lui qui avait été sauvé 9 fois par ses montants lors de ses 10 premiers matches en Vert. Fini la baraka ? Tout un peuple espère que la roue va tourner dans le bon sens pour l'ASSE, et que Green, qui a rapporté 2 points sur 3 cette saison, reprendra vite ses bonnes habitudes. Les Verts en ont besoin pour redresser la barre.