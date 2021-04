ASSE : Etienne Green raconte sa grande et réussie première face à Nîmes

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Il se souviendra longtemps de sa première. Lui, c'est Etienne Green, le gardien stéphanois qui a on ne peut mieux réussi sa première dans les buts avec une victoire sur Nîmes et un pénalty arrêté en toute fin de match. Voici sa réaction au micro de Canal Plus.

"C'est une fierté d'avoir fait ce début. Vraiment. Je suis à l'ASSE depuis l'âge de 9 ans, c'est énorme. Sur le pénalty, je suis surpris qu'il y ait faute. Je savais que Ripart, avec la vidéo, ouvrait souvent le pied, j'ai donc décidé de partir d'un côté. Et c'était le bon. Si je vais réussir dormir ce soir ? Pas certain ...Mon prénom, Etienne ? Oui, ça a aussi un rapport avec les Verts puisque comme ma mère est anglaise, il fallait un petit souvenir e France pour mon père. Et ils sont choisi Saint-Etienne."