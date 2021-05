ASSE : Etienne Green sur les traces d'une légende

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Des semaines, déjà, que la belle histoire se poursuit. Celle d'Etienne Green, le jeune gardien de l'ASSE formé au club, et qui vit un conte de fées depuis sa prise de pouvoirs dans les buts des Verts. Loin derrière Moulin, et Bajic, blessés, Green est aujourd'hui le titulaire du poste et pourrait le rester la saison prochaine. Ce qui ne paraît même plus surprenant au regard de ses solides prestations, comme ce fut encore le cas à Lille le week-end dernier.

Nombreux sont les observateurs à être sous le charme. C'est aussi le cas de Jeannot Dées, ancien entraîneur des gardiens de la maison verte, n et qui a tout de même vu passer du beau monde dans le Forez (Coupet, Casagrande, Alonzo, Janot). Propos accordés à nos confrères du Progrès.

"Il a une sérénité incroyable, un sens de l’anticipation et une lecture du jeu bien au-dessus de la moyenne. Dans son attitude, il ressemble à Ivan Curkovic. Son comportement est très rassurant sur le terrain et dans ce qu’il réalise. Il est parti pour durer. Il est simple, il sonne vrai. Il sera difficile de le déloger."