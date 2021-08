ASSE : Etienne Green va lancer des retrouvailles attendues

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L'Equipe du jour consacre deux pages au retour du public dans les stades de Ligue 1 et à la façon dont chaque club l'appréhende. A Saint-Etienne, le speaker, Emmanuel Demont, se fait notamment une joie de lancer la composition des Verts avec les supporters qui reprennent chacun des noms de ses favoris.

"On ne se fait jamais au silence"

"J'ai vécu la saison dernière avec tristesse. Y aller seul, laisser tout le monde à l'extérieur. Humainement, c'était dur. Certains se saignent pour venir, c'est leur raison de vivre. J'imaginais leur frustration. Pour garder le contact, on a fait vivre les avant-matches sur Twitch. Mais pour l'annonce de l'équipe, au début, j'animais sans ferveur. Et après, par respect pour les supporters, la télé et les joueurs dans le tunnel, pour les galvaniser un peu, j'ai poussé un peu plus !"

"On ne se fait jamais au silence. Chaque fois que je rentre pour me préparer, il y a déjà des supporters et j'ai toujours des frissons. Il y a une âme dans ce stade, donc quelque part, ils étaient encore là, mais ça ne vibrait pas. Il manquait leur puissance. J'aborde avec excitation le Sainté-Lorient de demain. J'ai hâte de les retrouver ! Retrouver la vie, ce brouhaha phénoménal, ce bonheur d'animer ! Je vais leur dire "Quel kiff de vous retrouver !" Et quand je vais lancer le prénom de Green, ça va répondre !"

