ASSE - INFO BUT ! : Briançon absent, Batlles va relancer deux joueurs contre Nîmes

AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

Avec la défaite à Dijon (1-2), plusieurs changements devraient intervenir à l'ASSE samedi pour la venue de Dijon, surtout qu'Anthony Briançon ne sera pas disponible. « Anthony est forfait, ce n'est pas grave mais il a fait un match plein contre Dijon après un long temps sans avoir joué. On a 10 jours ensuite, il reprendra l'entraînement lundi, on ne veut pas une blessure plus grave. Anthony pensait que c'était une béquille au fessier, mais la douleur est descendue. On ne prendra pas de risques », a confié Laurent Batlles.

Avec ce forfait, et la mauvaise prestation de l'équipe à Dijon, Batlles a laissé entendre qu'il allait changer son système de jeu. Selon nos informations, ce sera bien le cas et l'ancien troyen devrait aligner une défense à quatre, avec Jimmy Giraudon et Mickaël Nadé dans l'axe, Sergi Palencia à droite et Gabriel Silva à gauche. Soit deux éléments qui n'avaient pas participé à la première journée et que le club aimerait voir partir, à un an du terme de leur contrat.