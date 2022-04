ASSE – EXCLU BUT ! : Caiazzo et Romeyer ont trouvé le futur 3e homme fort de l'ASSE, c'est un ancien candidat au rachat des Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

La mise en vente de l'ASSE, officialisée depuis un an, n'a pour l'instant débouché sur rien. Plusieurs candidats plus ou moins farfelus se sont positionnés, à l'instar du Prince Ravichak, d'Olivier Markarian, de Jean-Michel Roussier, de Serge Bueno, des Américains de 777 Partners ou encore des Russes de TSI. Mais au final, rien. Entrés en data room, les projets Markarian et Roussier n'ont pas retenu l'attention du duo Caiazzo-Romeyer, et TSI, à qui les actionnaires avaient déployé le tapis rouge en novembre dernier à l'occasion du match ASSE-PSG (1-3), n'a pas donné suite. Si bien que la vente est aujourd'hui au point mort. Certaines sources affirment que de nouveaux candidats frappent à la porte en attendant la fin de la saison pour se positionner plus concrètement, d'autres que la vente est reportée à la fin de la saison prochaine.

Smart Good Things futur sponsor maillot des Verts

Selon nos informations, tout laisse à penser que le duo Caiazzo-Romeyer s'apprête à rester. Les 33 M€ apportés par la nouvelle société commerciale de la LFP (la moitié en cas de descente en L2) vont apporter une manne bienvenue, et les actionnaires cherchent d'autres entrées d'argent pour préparer au mieux le budget de la saison prochaine. C'est dans ce contexte que, l'ASSE s'apprêterait à changer de sponsor maillot la saison prochaine. En effet, la société Zebet, qui avait remplacé Aesio, devrait être à son tour remplacée par Smart Good Things. La marque, qui propose des boissons sous forme de poudre et aux arômes naturels, conditionnées en bûchettes et à diluer dans l’eau, fabriquée actuellement par l’entreprise allemande Döhler, avait récemment choisi Saint-Etienne pour déménager son siège social depuis Paris, à l'initiative de Serge Bueno, son PDG, supporter des Verts.

L'homme d'affaires franco-israélien, qui réside entre Paris et Tel Aviv, avait un temps envisagé de racheter l'ASSE. Il s'était rapproché de Markarian mais les deux hommes n'avaient pas réussi à s'entendre pour proposer une offre commune. A défaut de prendre la présidence, Bueno devrait donc se contenter du sponsoring maillot, à compter de la saison prochaine. Smart Good Things était déjà sponsor des Verts, sur les manches du maillot. Où l'on devrait retrouver Zebet.

Pour résumer La vente du club n'étant plus vraiment d'actualité, les actionnaires de l'ASSE cherchent de nouvelles entrées d'argent. Celles-ci pourraient émaner de Serge Bueno avec sa société Smart Good Things, qui devrait devenir sponsor maillot la saison prochaine à la place de Zebet...



Laurent HESS

Rédacteur