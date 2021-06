ASSE – Exclu BUT ! : changement à la tête du club, situation financière... Caiazzo et Romeyer préparent de grandes annonces

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Si différentes rumeurs circulent depuis quelques jours, l'une d'elles faisant état de négociations en cours et même bien avancées avec un projet de reprise porté par Mathieu Bodmer, avec des fonds américains et suisses, Roland Romeyer et Bernard Caiazzo ont décidé de ne pas communiquer sur l'avancée du dossier de la vente de l'ASSE. Celle-ci a été confiée à la banque d'affaires KMPG, qui gère le sujet de A à Z. A la demande de Jean-François Soucasse et Claude Puel, la direction du club forézien veut préserver ses employés, leur sérénité.

Un bilan positif présenté à la DNCG

Alors que les Girondins de Bordeaux, en grande difficulté financière, communiquent beaucoup sur leur vente, afin de rassurer leurs collaborateurs, la démarche est inverse chez les Verts. De plus, l'ASSE a bien corrigé le tir au niveau de sa situation financière, ces derniers mois. Au point qu'elle devrait sortir devant la DNCG, dans quelques jours, l'un des meilleurs résultats financiers de toute la L1 ! Un bilan positif qui confirmerait que le club n'est pas dans une situation d'urgence par rapport à sa vente.

Pour la vente, du lourd sinon rien

Avec l'arrivée d'Amazon dans le foot français, l'ASSE, qui devrait être dans le Top 3 du prochain classement des meilleurs centres de formation français, retrouve petit à petit des bases plus solides et sa masse salariale s'allège petit à petit, avec pas moins de 23 départs actés depuis l'arrivée de Puel. Le duo Caiazzo-Romeyer peut donc voir venir. Et alors que KPMG mobilise son réseau international, il apparaît de plus en plus que seuls des repreneurs à très gros moyens, capables de faire basculer l'ASSE dans une autre dimension, pourraient inciter le duo à passer la main.

Soucasse va devenir président délégué

Dans cette attente, une modification à la tête de l'organigramme devrait s'opérer. Roland Romeyer avait annoncé le mois dernier qu'il y aurait du neuf à l'ASSE au 1er juillet. Et selon nos informations, c'est à cette date que le président du Directoire passera la main à l'actuel Directeur général des services, Jean-François Soucasse. L'ancien toulousain (48 ans) prendra donc du galon, lui dont le travail depuis qu'il a remplacé Xavier Thuilot cet hiver est loué de tous au club.

