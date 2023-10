ASSE - Exclu BUT! : de nouveaux investisseurs frappent à la porte pour le rachat des Verts

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Le dossier de la vente de l'ASSE, véritable serpent de mer depuis des années, pourrait bien rebondir. Selon nos informations, deux nouveaux projets émergent. Le premier est piloté par un ancien agent de joueurs, qui tente de monter un tour de table et aurait réuni 25 M€ pour le rachat des parts de Roland Romeyer et Bernard Caiazzo. Ceux-ci seraient toutefois sceptiques et considéreraient ce projet un peu trop nébuleux.

Obut partie prenante

Un ancien Vert de renom fait partie de ce projet, mais c'est l'autre projet qui semble aujourd'hui le plus concret, avec là aussi un ancien Vert impliqué. Un consortium d'industriels, pour la plupart locaux, est à sa tête, avec notamment Obut. Ces investisseurs ont multiplié les réunions ces dernières semaines pour faire avancer leur projet, comme cela a encore été le cas ce week-end dans un établissement bien connu des Stéphanois. Le numéro 1 mondial de la boule de pétanque, basé à Saint-Bonnet le Château (Loire), deviendrait actionnaire majoritaire si le projet venait à aboutir. De son côté, le duo Caiazzo-Romeyer est vendeur, car la situation financière du club est inquiétante.

En attendant d'avoir une meilleure lisibilité par rapport aux fonds dont disposent ces investisseurs, il serait prêt à faire de gros efforts en janvier pour renforcer l'équipe et lui donner un maximum de chances de remonter en L1. Une sorte de "tout pour le tout", pour éviter que l'ASSE vive des heures encore plus sombres...

