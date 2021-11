ASSE - EXCLU BUT! : l'avocat de Norodom Ravichak brise le silence

"La première question que j'ai posée à KPMG, c’est : « Est-ce que les deux présidents sont bien vendeurs ? ». Jérôme De Bontin, lors de l'épisode Peak6, s'était expliqué publiquement. Il avait déjà, à l'époque, rencontré de nombreuses difficultés. Leur tentative de rachat s'était d'ailleurs mal terminée… Ça avait explosé pour des raisons qu'aucune des parties n'a été en mesure d'expliquer clairement. Et il y a eu une autre tentative de reprise ensuite, dont on a très peu parlé, qui a aussi échoué parce que c’était à l’époque de Mediapro. Les deux actionnaires avaient dit que le prix n’était plus le même que lorsque c'était Canal+…Je comprends parfaitement que lorsqu'on est vendeur, on cherche à en tirer le meilleur prix. Mais je ne pense pas qu'on puisse accabler un acheteur qui, de son côté, souhaite en payer le juste prix."

"Au départ, on voulait uniquement passer par l’Asie. On fait une première proposition à 30 M€ appuyée sur Soteria Capital, qui est un gros fonds d’investissement asiatique. Sauf que KPMG nous retoque. Parce qu’il y a des règles de compliance, notamment sur les transferts d’argent. Aujourd’hui, il n’est quasiment plus possible d’en faire avec des montants importants. Dans notre exemple, KPMG nous a fait comprendre que les banques européennes auraient refusé un virement de 100 M€ de Bank of Asia, qui a pourtant pignon sur rue là-bas. Parce qu’ils ne connaissaient pas forcément la provenance."

Le plan B

"On réfléchit alors à un plan B. Car on a tout : le projet, l’équipe, les capitaux… Je le répète, St-Etienne est dans le cœur du Prince. Il faut chercher une banque européenne pour garantir à la demande de KPMG la provenance des fonds asiatiques. KMPG exige que ce soit l’une des deux ou trois plus grands établissements d’Europe. A ce moment-là, on entre dans les arcanes de la finance. Il faut d’ailleurs bien préciser quelque chose que les gens ne réalisent pas forcément : la manière dont les choses s'organisent. Il faut mobiliser 100 M€, sans être sûr d’acheter. La quadrature n’est pas simple. En gros, on met en place un outil qui permettra d’actionner les 100 M€ en temps voulu. On n’a pas besoin qu’ils soient là, on a besoin de montrer qu’ils seront là. D’où l’idée d’envoyer une confirmation de la Deutsche Bank (copie du mail certifiant que le montant est bien disponible)."