ASSE – Exclu But ! : Le départ de Lyonnet bientôt entériné, une solution interne se dégage pour sa succession

Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

La semaine dernière, nous évoquions dans ces colonnes les dessous du départ de Philippe Lyonnet, le directeur de la communication de l'ASSE. Un article qui a fait bondir le principal intéressé mais aussi Roland Romeyer, très proche de l'ancien coordinateur sportif de Laurent Roussey, qu'il avait lui-même fait revenir au club trois ans après son licenciement.

Remonté, Romeyer n'a pas hésité à prendre son téléphone pour, notamment, et en des termes très crus, nous affirmer que Lyonnet n'avait pas pu avoir de pot de départ car il était toujours salarié du club, et qu'il était bien plus apprécié en interne que ce que nous avions pu écrire... Pourtant, à l'initiative de Jean-François Soucasse, nouveau président délégué des Verts, son départ sera entériné sous peu, le temps que les deux parties se mettent d'accord sur les conditions de leur séparation. Pour succéder à Lyonnet, une solution interne devrait être privilégiée. C'est l'actuel community manager du club Thomas Granger, aux côtés du responsable médias Joël Gomes, qui devrait être le référent de Soucasse pour la communication et les relations avec les médias. Sans qu'un nouveau responsable de la "com" ne soit nommé.