ASSE – EXCLU BUT ! : le Maire de Saint-Etienne voit un seigneur chez les Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Gaël Perdriau, le Maire de Saint-Etienne, s'inquiète de la situation sportive et financière de l'ASSE, et il aimerait plus de lisibilité sur l'avenir, comme il l'a confié dans nos colonnes. Mais tout n'est pas noir pour autant chez les Verts, et à ses yeux le club travaille très bien au niveau de la formation.

"Loïc Perrin a toutes les qualités humaines"

L'élu a aussi encensé un membre de l'organigramme du club, en la personne de Loïc Perrin, qui vient d'effectuer son retour dans un rôle qui semble amené à évoluer au fil du temps. « Ce retour, c'est bien, a-t-il confié. C'est une promesse qui a été respectée. Loïc, je l'estime beaucoup. Je l'ai rencontré à de maintes reprises. Il est plein d'humilité, d'intelligence, d'humanité. Tous les ans il retourne voir les jeunes de son club formateur, Saint-Charles La Vigilante, alors qu'il n'est pas obligé de le faire. Loïc Perrin a toutes les qualités humaines. C'est un seigneur. J'espère qu'il jouera un vrai rôle. C'est quelqu'un qui peut beaucoup apporter au club. »