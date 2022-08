ASSE – Exclu But ! : Mickaël Pontal : « Laurent Batlles est l'homme de la situation »

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

« Le scénario de la descente était malheureusement écrit depuis plusieurs années. Maintenant les bonnes personnes sont au bon endroit et on peut espérer de belles choses »... Mickaël Pontal, l'ancien défenseur central des Verts, se veut optimiste pour l'avenir de l'ASSE. « Remonter dès cette année, ça serait fabuleux mais je pense qu'envisager une promotion sur deux ans serait plus raisonnable. Il faut rester lucide et ne pas être trop ambitieux non plus. Il faut engager une spirale positive et ne pas s’enfoncer dans un cercle vicieux. Tout ce qui perturbe actuellement le club hors du terrain, que ce soit la vente du club, les supporters, les dirigeants… tout cela peut être effacé par le côté sportif en créant une bonne dynamique. À l’inverse ce serait dangereux de s’enfoncer dans un cercle vicieux, avec de mauvaises ondes ».

« Humainement c’est un très bon gars qui sait souder un groupe »

Et à lui d'ajouter : « J’ai côtoyé Laurent à Veauche et déjà avant lorsqu’il entraînait au centre de formation de l’ASSE. À l’époque je coachais les U16 et je trouve que c’est un très bon choix. Pour moi il est l’homme de la situation. J’espère que les résultats, surtout en début de saison, donneront raison à Perrin. Humainement, Laurent, c’est un très bon gars qui sait souder un groupe. C’est nécessaire pour la Ligue 2 puisque même au plus haut niveau ou en amateur ce sont toujours les groupes les plus cohérents qui s’en sortent. On l’a vu même au Real Madrid. En partant de cela il a pu prendre des joueurs qu’il connaît et qui ont de l’expérience ».