ASSE – Exclu But ! : Oswaldo Piazza a une requête pour Ignacio Ramirez

De passage à Saint-Etienne, la légende verte Oswaldo Piazza (74 ans) s'est confiée à But ! Saint-Etienne. Un long entretien au cours duquel l'ancien défenseur des Verts évoque notamment l'arrivée d'Ignacio Ramirez, l'attaquant uruguayen, très peu utilisé par Claude Puel depuis qu'il est à « Sainté ».

« J'espère qu'il aura la possibilité d'avoir une continuité pour montrer ce dont il est capable »

« Ramirez, je ne le connaissais pas vraiment, explique Piazza. Je savais qu'il jouait au Liverpool, mais en Uruguay, on parle surtout de Penarol, du Nacional, de Danubio. Je pense que l'ASSE l'a pris parce qu'elle avait besoin d'un n°9. S'il a été appelé en sélection et qu'il a fini meilleur buteur d'Uruguay, c'est qu'il a des qualités. J'espère qu'il aura la possibilité d'avoir une continuité pour montrer ce dont il est capable. Il faut qu'il s'adapte, qu'il apprenne la langue, qu'il comprenne bien les demandes du coach. Ce n'est pas toujours évident quand on arrive de loin. Après, c'est un avant-centre. Ce sera aussi aux autres de le mettre dans les meilleurs conditions en lui donnant de bons ballons.»