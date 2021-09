ASSE – Exclu BUT ! : prolongation de contrat, mise à l'écart... la vérité sur le dossier Bilal Benkhedim

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Son entourage est formel : Bilal Benkhedim, buteur et passeur décisif il y a deux ans en finale de Coupe Gambardella contre Toulouse (2-0) au Stade de France, dont le contrat à l'ASSE expire à l'issue de la saison, n'a reçu aucune proposition du club pour prolonger. Il n'a donc pas pu refuser de prolonger... L'entourage du joueur nous a également précisé que son souhait le plus cher était de poursuivre sa carrière à l'ASSE et de s'y imposer.

Il aimerait rester et s'imposer chez les Verts

Benkhedim (20 ans) aimerait donc prolonger. Sa volonté cet été était d'être prêté mais il n'a pas trouvé preneur. Le milieu offensif, titularisé à une seule reprise en L1 la saison passée, contre Montpellier (0-1), n'a pris part qu'au premier match amical lors de la préparation estivale, face au Puy (2-2), avant de réintégrer la réserve. Pire : il n'était même pas convoqué dans le groupe de l'équipe réserve pour le dernier match face à Thonon (3-3). Une décision qui n'appartenait pas à Razik Nedder, mais qui venait de plus haut. Et ce alors que le comportement du joueur ne pose aucun problème, du côté de l'Etrat...