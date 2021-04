ASSE – EXCLU BUT ! : transferts de Saliba et Fofana... le Maire de Saint-Etienne n'a pas aimé

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

But ! : Gaël Perdriau, que pensez-vous du travail de Claude Puel ?

Gaël PERDRIAU : Je reconnais son professionnalisme, une volonté. Il n'a pas de bons résultats mais sans doute qu'il lui est difficile de mettre en place sa stratégie dans ce contexte. Je ne lui jette pas la pierre. Il a le mérite de faire jouer des jeunes.

Quel regard portez-vous sur la formation ?

Il y a eu un passage à vide mais la victoire en Coupe Gambardella a récompensé le travail effectué. Il y a de la qualité chez nos jeunes, nos éducateurs. Je salue d'ailleurs Razik Nedder, quelqu'un de très très bien. Avec ce titre, il a récompensé le travail de fond réalisé au centre et rappelé que l'ASSE était un grand club formateur. Malheureusement, on constate que le club a vendu très tôt des garçons comme William Saliba et Wesley Fofana, ce que je déplore fortement. Le centre de formation ne doit pas être un élevage de champions que l'on vend de plus en plus jeunes. On doit être capables de les garder, de les faire grandir, de construire une ossature. Comment voulez-vous y arriver sinon ?

Jean-Louis Gasset sera de retour dans le Chaudron dimanche. Vous a-t-il laissé un bon souvenir ?

Bien sûr. J'aimais beaucoup le duo Gasset-Printant. On a gardé le contact. C'était un vrai duo, avec une vraie méthode qui alliait exigence, fermeté et aspect humain. J'ai regretté le départ de Jean-Louis Gasset. On peut le remercier : on était 17e quand il est arrivé et il nous a ramené en Coupe d'Europe !

Loïc Perrin est de retour au club...

C'est bien. C'est une promesse qui a été respectée. Loïc, je l'estime beaucoup. Je l'ai rencontré à de maintes reprises. Il est plein d'humilité, d'intelligence, d'humanité. Tous les ans il retourne voir les jeunes de son club formateur, Saint-Charles La Vigilante, alors qu'il n'est pas obligé de le faire. Loïc Perrin a toutes les qualités humaines. C'est un seigneur. J'espère qu'il jouera un vrai rôle. C'est quelqu'un qui peut beaucoup apporter au club.