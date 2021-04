ASSE – INFO BUT! : un nouvel investisseur frappe à la porte, son arrivée en suspens

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Après les supporters, c'est à Gaël Perdriau, le Maire de Saint-Etienne, de demander à Bernard Caiazzo et Roland Romeyer de sortir du silence. Dans un entretien à paraître ce mercredi dans But! Saint-Etienne, l'élu stéphanois demande un peu de clarté sur la situation du club forézien et la volonté ou non de la direction de passer la main, ou d'accueillir un nouvel investisseur.

Il serait prêt à injecter 50 M€

Selon nos informations, c'est plutôt cette deuxième hypothèse qui est envisagée aujourd'hui, trois ans après l'échec des négociations avec les Américains de Peak6 et de leur projet piloté par Jérôme de Bontin. Caiazzo, installé du côté de Dubaï, a lancé des recherches depuis plusieurs mois. Un contact aurait été approfondi. L'investisseur en question serait prêt à injecter 50 M€ mais le Covid aurait retardé son arrivée. Mediapro aussi. Les contacts en suspens, l'investisseur attendrait d'y voir plus clair sur la situation (maintien en L1, négociations Ligue-diffuseurs, retour des spectateurs dans les stades), pour se positionner plus concrètement. A suivre, donc...