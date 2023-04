ASSE - EXCLU Houzot (beIN Sports) : « On a fait nos meilleures audiences L2 sur les Verts »

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

But ! Saint-Etienne : Florent, quel bilan tire beIN Sports de l'arrivée de l'ASSE mais aussi celle de Bordeaux sur ses antennes ? Florent Houzot : on en est très heureux. Même s'il est important de contextualiser : la Ligue 2 a toujours été importante pour beIN Sports... et ce, depuis le lancement de la chaîne. De 2012 à aujourd'hui, on a eu pas mal d'historiques de Ligue 1 : l'AS Monaco et le FC Nantes d'abord, le RC Lens aussi longtemps, désormais c'est Saint-Etienne et Bordeaux. Notre chance sur le cycle 2020-24, c'est de disposer des deux plus belles affiches de chaque journée avec une totale liberté de choix (les 38 premiers choix). C'est vrai que je choisis beaucoup l'ASSE. En même temps, Saint-Etienne fait partie du « Top 5 » des clubs historiques du football en France. C'est normal de les mettre en avant. Saint-Etienne comme Bordeaux ont des « marques » attractives qui font du bien à l'image de la Ligue 2. Sans forcément citer de chiffres, est-ce que vous avez ressenti un engouement sur les abonnements ? Donner ce type d'informations est compliqué. A beIN Sports, l'offre football est quand même conséquente depuis plus de dix ans avec les championnats de L1 qu'on a eu pendant longtemps, la L2, le football espagnol, italien... Il est donc difficile de savoir qui s'abonne pour telle ou telle raison. La Ligue 2 fait pleinement partie de notre catalogue et il est impossible de mesurer réellement l'impact de l'ASSE sur les abonnements. Et sur les audiences ? Sur ce point, c'est beaucoup plus facile de donner des exemples. Le match Saint-Etienne – Caen du vendredi 30 décembre dernier (17ème journée de Ligue 2) est tout simplement la meilleure audience historique d'un match de deuxième division sur beIN. Le match d'ouverture de la saison entre Dijon et l'ASSE (1ère journée) est également la deuxième meilleure audience d'un match de Ligue 2 sur la chaîne, toutes cases confondues depuis 2017. Cela vous donne une idée...

« J'ai pris pas mal de réflexions sur le fait qu'on diffusait trop souvent Saint-Etienne »

L'ASSE avait été diffusé sur beIN Sports 14 fois sur 15 avant la trêve Coupe du Monde, 11 fois sur 15 depuis. Quelle est la raison ?

J'ai pris pas mal de réflexions sur le fait qu'on diffusait trop souvent Saint-Etienne. En même temps, quand on les lâche, on voit que L'Equipe se précipite pour récupérer les Verts sur le match directeur du samedi 19 heures. Cela montre que c'est aussi intéressant pour eux... Aujourd'hui, je laisse davantage l'ASSE hors de mes deux affiches car on rentre dans la fin du championnat et que, depuis 2012, on a toujours mis un point d'honneur à diffuser le match du titre et le match des montées. Ce sera encore mon objectif cette année et Saint-Etienne peut payer un peu le fait de n'avoir plus rien à jouer.

Ce n'est pas forcément évident de faire un choix trois semaines à l'avance en anticipant ce qui peut se passer mais on essaie de le faire. Par exemple, pour la 34ème journée, il y a des moments-clés dans la course au titre avec un Bordeaux – Caen pour la 2ème place et peut-être un Le Havre – Rodez qui donnera le titre aux Normands. Dans ces cas-là, on laisse passer un ASSE – Guingamp où l'enjeu s'annonce moindre... On a aussi beaucoup diffusé Saint-Etienne car ils se retrouvaient dans une zone dangereuse. Aujourd'hui, on s'achemine plutôt vers une fin de saison tranquille pour eux et on va aller sur les matchs où il y a de l'enjeu.

L'appel d'offres pour les droits TV de Ligue 1 mais également de Ligue 2 aura lieu à l'automne. BeIN Sports va-t-il y aller et surtout est-ce que le produit Ligue 2 vaut ce que vous payez aujourd'hui (30 M€) ?

Sur le prix à payer, je ne vais pas répondre. La valeur de la Ligue 2 est le prix qu'un diffuseur est prêt à mettre et qu'une Ligue ou un ayant-droit accepte en retour. C'est la loi de l'offre et de la demande. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour 2024 les droits des championnats domestiques de Ligue 1 et de Ligue 2 vont être remis sur le marché et que nous allons nous pencher dessus. Pour nous, le football domestique est un produit qui a de l'intérêt et qui a largement sa place sur nos antennes. Maintenant nous n'irons pas non plus à n'importe quel prix ! A beIN Sports, l'objectif est de ne pas mettre en péril notre business model et le développement de la chaîne. On est en place depuis 2012 et on a encore vocation à être là dans la durée. Dans toutes nos acquisitions, on fait des choix de manière raisonnée. On pense aussi être intéressant pour la LFP car on dispose d'une offre éditoriale de qualité qui, aujourd'hui, a de la valeur.

