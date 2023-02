ASSE - Exclu BUT! : un ancien gardien des Verts croit à la remontée en L1 et vole au secours de Green

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Ancien 3e gardien des Verts, dans les années 80, Alain Jacon (59 ans), aujourd'hui adjoint aux sports à la Ville de La Ricamarie, où il est né, veut croire en des jours meilleurs pour l'ASSE, comme il l'a confié à But Saint-Etienne. « Voir l'ASSE en L2, et si bas, c'est un drame pour Saint-Etienne, pour la ville, les Stéphanois, la région et tout le peuple vert. C'est triste. Ce sont les Verts qui ont mis Saint-Etienne dans la lumière. Ils ont fait sortir la ville de l'anonymat. L'ASSE, c'est un patrimoine, un palmarès, avec cette ferveur incroyable, cette communion, ces valeurs de travail et d'humilité chères aux Stéphanois. A l'époque, la passion était incroyable. Elle est toujours vivace, même si les jeunes n'ont pas connu l'Epopée. Elle se transmet de génération en génération. Ce club mérite autre chose. Il n'est pas du tout à sa place. Je n'ai pas envie de m'immiscer dans le débat sur le direction. Mais j'ai envie de voir les Verts retrouver des couleurs, bien sûr. Ce club doit retrouver son standing et je suis convaincu qu'il y parviendra. Il va rebondir, j'en suis certain. Là, il s'agit de remonter au classement, de se maintenir. Je pense que l'équipe en est capable. Elle a été bien renforcée cet hiver. Elle s'est ressaisie et les résultats s'améliorent depuis le début de l'année. J'espère qu'elle aura les moyens de retrouver l'élite d'ici un an ou deux. Je suis confiant. »

« Etienne Green, je suis triste pour lui, surtout que c'est un Stéphanois. Il nous avait sauvés il y a deux ans et là, il ne joue plus »

Et à lui d'ajouter, sur Gautier Larsonneur et Etienne Green... « Larsonneur, je le trouve très bon. Il n'est pas très grand mais il est tonique. Il est vif, très souple. Il n'y a pas besoin de faire 1,90 m pour être un bon gardien ! Et je ne dis pas ça parce que je fais 1,75 m. Jérémie Janot n'était pas très grand non plus. Etienne Green, je suis triste pour lui, surtout que c'est un Stéphanois. Il nous avait sauvés il y a deux ans et là, il ne joue plus. Cela montre encore une fois que tout peut aller très vite dans le foot, dans un sens comme dans l'autre. Mais un gardien, vous savez... On est toujours tributaire du système de jeu, de la défense. Si ça change tout le temps, vous n'êtes pas dans les meilleures conditions. Quand Janot avait battu le record d'invincibilité à domicile, il avait toujours la même défense devant lui. Green n'a pas eu cette chance là. Ça aide tellement de bien connaître ses défenseurs, d'avoir des automatismes. C'est notamment le cas pour la gestion de la profondeur, et cela a coûté cher à Green avec ses deux expulsions. Ça doit être difficile pour lui. J'espère qu'il va s'accrocher et rebondir, retrouver du temps de jeu, ici ou ailleurs. Le mental, c'est primordial au haut niveau. »