ASSE : face au FC Nantes, les Verts ont atteint un palier infernal

En égalisant à la Beaujoire samedi soir, Romain Hamouma a permis aux Verts de terminer à la 18e place de Ligue 1. Et donc d'accrocher les barrages L1/L2, au cours desquels ils affronteront l'AJ Auxerre jeudi et samedi. Un scénario inespéré après la défaite à domicile contre Reims (1-2) la semaine passée. Mais ce but a également permis à l'ASSE d'atteindre un chiffre infernal.

En effet, il s'agissait du 666e des Verts dans l'élite. Soit le chiffre du diable pour les superstitieux. Le site En Vert et Contre Tous précise également qu'il s'agissait du 50e but de Romain Hamouma à l'ASSE ou encore du 20e match de Pascal Dupraz sur le banc stéphanois. Sous ses ordres, l'équipe a pris 20 points, soit une moyenne facile à établir. Ghislain Printant, Claude Puel ou encore Alain Perrin, autant d'entraîneurs ayant échoué dans le Forez, ont tourné à une moyenne de 1,07 point...

Raphaël Nouet

Rédacteur