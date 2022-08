ASSE : face au Havre, les Verts ont battu deux tristes records

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

Il est donc une spirale infernale que l'ASSE n'arrive pas, ou plus, à infléchir. Trois saisons galères, une descente en Ligue 2 et un début d'exercice catastrophique avec deux défaites et deux matches nuls en quatre journées de championnat. Hier, samedi, ce fut une nouvelle douche froide avec trois joueurs expulsés et un revers ahurissant face au Havre sur le score de 6-0.

On comprend même mieux l'étendue des dégâts lorsqu'on s'attarde sur les statistiques d'Opta. Ainsi, "c’est la 1re fois que St Etienne s’incline par 6 buts d’écart lors d’un match à domicile dans son histoire, toutes compétitions confondues. Cataclysme." Et pour couronner le tout, on nous rappelle également que l'ASSE est devenue "la 2e équipe sur les 20 dernières années à recevoir 3 cartons rouges lors d'un match de Ligue 2, après Valenciennes contre Châteauroux le 8 novembre 2019 (3 également). Hécatombe."