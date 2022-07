ASSE : faut-il encore croire en Charles Abi ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Dimitri, 34 ans, de Saint-Maurice en Gourgois

« Je pense qu’on doit laisser une deuxième chance à Abi. Il retrouve Batlles qu’il avait connu au centre de formation à l’époque où il performait. Je me dis qu’avec un coach qu’il connaît il pourrait retrouver de la confiance. Si on peut trouver un joueur comme De Préville qui assure ses 10 buts par saison, qui a plus de bouteille, je pense qu’on peut refaire confiance à Abi. Il y a aussi l’option de le faire jouer sur l’aile, c’est son poste de formation, on peut l’imaginer combiner avec Krasso depuis un couloir et permuter mais là aussi il faudra un ailier doué techniquement de l’autre côté. En revanche c’est sûr qu’en partant sans recrue et uniquement avec lui et Krasso devant, ça sera compliqué. »

Hervé 59 ans, de Fraisses

« La question n’est pas tant de savoir si on doit lui donner une seconde chance mais plutôt de savoir si on a le choix. Si un autre 9 arrive, la question ne se posera pas. Il part déjà avec un retard sur Krasso, sa seule concurrence actuellement, puisque contrairement à lui il n’a pas réussi en Ligue 2. Si on ne part qu’avec ces deux-là, Abi aura forcément des opportunités mais je ne suis pas sûr qu’il soit capable de les saisir. Il n’est pas bon de la tête, techniquement on a bien vu qu’il avait de grosses lacunes, il n’a pas une bonne pointe de vitesse et il n’est pas efficace dans la protection de balle. Il n’était pas au niveau en Ligue 1, l’année dernière visiblement il a eu du mal en Ligue 2 donc pour moi si on lui laisse une deuxième chance c’est que l’on n’a pas le choix. »

Tom, 23 ans, de Saint-Paul-en-Cornillon

« Selon moi, il faut laisser une chance à Abi car le niveau sera plus faible en Ligue 2. Même si pour lui, ce n’était pas sensationnel à Guingamp, c’est une autre histoire à Sainté. Il y a un nouveau groupe, un nouveau coach, un nouveau style de jeu donc il peut être un joker utile. En plus de ça il est formé chez nous, c’est important pour garder un groupe en reconstruction de conserver des gars qui ont nos couleurs dans le sang. Il pourrait nous aider à remonter. Je le garderais sans hésiter. »

Lucas, 24 ans, de Firminy

« Je pense que c’est beaucoup trop léger pour continuer chez nous. On peut l’essayer, mais je doute qu’il ait le niveau Ligue 2 parce que pour moi il n’a pas le niveau professionnel. Techniquement c’est beaucoup trop compliqué et dans les matches qu’il a fait chez nous je n’ai pas le souvenir d’une superbe action, ou d’un apport qu’il ait eu dans le jeu. Je parle de jeu parce qu’évidemment, statistiquement c’est le néant. J’espère que l’on arrivera à trouver un attaquant au niveau parce que Krasso ce n’est pas top. Et s’il se blesse et qu’on doit envoyer Abi, c’est foutu même en Ligue 2 ! »