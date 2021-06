ASSE : Favre, Gabri, les moyens, les objectifs... Laurent Roussey en dit plus sur le projet X3 France

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Promis au poste de directeur sportif si le projet X3 venait à prendre les commandes de l'ASSE, Laurent Roussey s'est exprimé jeudi dernier. Interrogé sur le coach qu'il souhaiterait mettre en place, l'ancien attaquant a répondu : « Lucien Favre, et Gabri, l'ancien international espagnol, que j'ai connu à Sion, ont un bon profil. On partage les mêmes idées. Mais je sais qu'ils ne vont pas m'attendre s'ils trouvent un club ».

« Claude Puel a un contrat »

Et à Roussey d'évoquer le cas Claude Puel, dont il était l'adjoint à Lille... « Claude Puel est un entraîneur de grande qualité. On connait ses qualités et ses défauts. Il a un contrat. Je n'ai pas d'à priori, sur personne. Je ne suis pas là pour tout chambouler. Il y a du travail qui est fait correctement à l'ASSE. »

« Si ça ne se fait pas à l'ASSE, on ira ailleurs »

Laurent Roussey s'est tout de même montré assez sceptique sur les chances de voir aboutir le projet porté par Jacques Pauly, Philippe Miozzo et lui-même... « On sait que les deux présidents n'ouvriront pas la porte, surtyout pas à moi, par rapport à ce qu'il s'était passé il y a dix ans. Les parts de Monsieur Carvalho sont un moyen de rentrer à l'intérieur, on verra. Si ça ne se fait pas à l'ASSE, on ira ailleurs. Mais on aimerait que ce soit ici. On est Stéphanois. On aime ce club. On n'est pas là pour faire de l'argent. L'objectif, c'est de rendre sa veleur à l'ASSE. Pour aller chercher des lignes au palmarès, il faut des moyens. Et on en a. »