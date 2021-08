ASSE – FC Lorient : Fabien Lemoine valide à 100% un choix fort de Puel

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Dans une interview accordée à Poteaux Carrés avant le match ASSE-Lorient du week-end dernier, Fabien Lemoine a validé à 100% le choix de Claude Puel de confier le brassard de capitaine à Mahdi Camara cette saison. « Je me souviens qu’après ma grosse blessure au mollet, j’avais joué un ou deux matches en réserve et Mahdi avait joué. Même si je n’allais pas trop voir les matches de jeunes à Sainté car je préférais m’occuper de ma famille et me poser un peu à la maison, on parlait déjà pas mal de lui en jeunes comme quoi c’était vraiment un bon joueur. »

« Il colle vraiment à la mentalité »

Et à « Papy » d'ajouter : « Je vois qu’il a beaucoup de volume, d’abattage, une grosse mentalité. Mahdi c’est un mec qui envoie, qui impulse. Ça ne m’étonne pas de le retrouver aujourd’hui capitaine des Verts. Il n’a que 23 ans, c’est jeune, mais il a plus d’expérience que de nombreux joueurs de cet effectif. Tu sais que ce gars-là ne va jamais tricher et donnera toujours le maximum. En termes d’envie, d’agressivité, de don de soi, tu sais que ce gars va donner sa vie pour toi. C’est important d’avoir des joueurs comme ça. S’il en est là aujourd’hui, c’est qu’il a vraiment un bon niveau. Je trouve qu’il vient de faire une grosse saison. Je pense que ça lui donne encore plus de crédit et de confiance pour jouer un rôle encore plus important dans l’équipe, compte tenu également des départs de certains cadres. Vu de l’extérieur, on sent que c’est un joueur important dans le dispositif de Claude Puel. Je pense qu’il colle vraiment à la mentalité de l’entraîneur. »

