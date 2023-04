ASSE – FC Metz : Krasso dans un jour sans, un milieu défaillant, retour perdant pour Giraudon... les notes des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

LARSONNEUR (5)

Il a encaissé trois buts et n'a pas été exempt de tout reproche sur l'un d'eux. Mais sans ses deux duels remportés face à Mikautadze (22e) et Jean-Jacques (22e), l'addition aurait pu être encore plus lourde. Sauvé par son poteau sur un tir de Camara (40e), il s'est encore interposé devant Jallow (53e) et Jean-Jacques (89e). Derrière une défense gruyère, il y a longtemps qu'il n'avait pas été aussi sollicité...



SOW (5)

Les Verts ont encaissé trois buts et ils ont connu beaucoup de trous d'air. Mais le Guinéen a été l'un des rares à surnager. Solide dans les duels, il a rattrapé quelques coups.

GIRAUDON (3)

En l'absence de Briançon et Appiah, Batlles l'a préféré à Nadé et à Pavlovic, bien parti pour faire une Gnagnon... L'ancien troyen n'avait plus débuté à domicile depuis la Coupe du monde et un dernier match contre Rodez (0-2) où il avait vu rouge. Son retour dans l'équipe n'a pas été une réussite. Du tout. Souvent pris dans son dos, comme sur le deuxième but messin, il a concédé le corner qui a entraîné le troisième but alors qu'il n'y avait pas vraiment de danger. Il s'est ressaisi par la suite, mais le mal était fait...

PETROT (4)

L'ASSE a pris des vagues. Sur son axe gauche, il a fait ce qu'il a pu, souvent abandonné par Nkounkou et Lobry. Courageux, il n'a pas démérité, même si le crochet de Kouao l'a laissé à terre sur le deuxième but messin.



CAFARO (3), puis PINTOR

Cafaro a débuté son match en vendangeant un bon coup franc (2e) avant de frapper sur Oukidja (4e), puis de rater le cadre sur une autre tentative (56e). Remplacé peu après avoir fait expulser Camara par PINTOR, qui a raté une belle occasion sur son premier ballon, en dévissant (81e), avant de faire une main qui a annulé un but inscrit par Krasso (88e)...

BOUCHOUARI (3), puis MOUEFFEK

Bouchouari a eu beaucoup de déchet dès ses premiers ballons. Le pressing messin l'a fait souffrir. Une perte de balle sur le deuxième but messin. Remplacé par MOUEFFEK, bien plus consistant. L'ancien pensionnaire du centre de formation a tenté de faire sortir l'équipe de sa torpeur. En vain.



FOMBA (3), puis CHAMBOST

Fomba a perdu le ballon sur l'ouverture du score. Il est monté un peu en puissance après la coupure suite à une bagarre entre supporters, avant d'être remplacé par CHAMBOST, peu en vue.

LOBRY (3), puis BAMBA

Lobry était mieux entré dans la partie que la plupart de ses coéquipiers mais il a concédé le penalty du 3-0 pour un accrochage. Fatal pour l'équipe... Remplacé par BAMBA, qui a raté quelques passes faciles et dévissé une frappe (88e).

Krasso en dedans, Wadji toujours aussi emprunté





NKOUNKOU (5)

Il a eu le mérite d'inscrire son 6e but de la saison, de la tête, en profitant d'une belle bourde d'Oukidja. Un centre à bout portant vendangé par Wadji (16e), mais c'est à peu près tout.

KRASSO (4)

Passeur décisif sur le but de Nkounkou, le capitaine des Verts n'était pas dans un bon jour. Cela s'est senti dès ses premières prises de balle. Et quand Krasso ne va pas, comme il a quand même tendance à faire la pluie et le beau temps...



WADJI (3)

Le Sénégalais a débuté son match en marchant sur le ballon (6e). Toujours aussi emprunté techniquement, il n'a pas réussi à convertir un centre à bout portant de Nkounkou (16e). Une reprise en pivot à côté (29e). Une déception parmi tant d'autres...