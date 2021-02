ASSE – FC Metz : les Verts vont croiser la route du nouveau phénomène de la L1

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Après sa victoire à Nice (1-0) et son match nul contre Nantes (1-1), l'ASSE a rendez-vous avec le FC Metz dimanche (15h). 6e de L1, les Lorrains ont le vent en poupe. Le match à Geoffroy-Guichard marquera les retrouvailles de Frédéric Antonetti avec le Chaudron mais aussi de Vagner Dias et Habib Maïga, eux aussi passés par le Forez.

Sarr (FC Metz) affiche de très belles promesses à 18 ans

Et les Verts vont croiser la route d'un certain Pape Sarr. Un nom bien connu dans le Forez. Sauf que ce Pape Sarr là, issu de la filière sénégalaise du FC Metz, a 18 ans. International U17 (6 sélections, 3 buts), il a rejoint la Lorraine en provenance de Génération Foot et vient d'inscrire ses 2 premiers buts en L1. Comme le souligne Opta, il est d'ailleurs le plus jeune joueur à marquer lors de 2 matches de Ligue 1 consécutifs depuis Kylian Mbappé en avril 2017 (18 ans et 130 jours) ».