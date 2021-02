ASSE – FC Nantes (1-1) : les débuts de Modeste et Cissé, le manque d'agressivité des Verts... Jessy Moulin lâche ses vérités

But ! : Jessy, quels sont vos sentiments après ce match nul ?

Jessy MOULIN : Au vu de la première mi-temps, on est contents d'être revenus et de prendre un point. En deuxième les deux équipes ont eu des situations. Ils touchent la barre à 1-0 pour eux. On s'en sort plutôt bien. Les sentiments sont mitigés. On a été meilleurs en deuxième mi-temps qu'en première.

Comment l'expliquez-vous ?

Les Nantais jouent leur survie. Ils sont venus nous presser. Ils nous ont cherchés très haut et ils ont marqué. Mais c'est bien d'avoir réagi dans une situation comme celle-là.





Vous avez laissé passer une belle occasion de prendre vos distances avec un adversaire direct...

C'est sûr. On aurait aimé. On sait qu'une série nous permettrait de nous donner de l'air. Ça ferait du bien. Mais on n'a pas perdu non plus. On va se réconforter en se disant qu'on grappille, qu'on continue d'avancer.

Qu'a-t-il manqué en première mi-temps ?

L'agressivité. On n'a pas gagné les duels.

Ce groupe est-il armé pour le maintien ?

C'est clair qu'il l faut qu’on joue comme une équipe qui joue sa vie aussi sinon on se fera marcher dessus. Mais il y a une grosse envie d'y arriver.

Les jeunes ont souffert...

Certains ont une grosse faculté d'adaptation comme Gourna, Mahdi Camara. Il faut apprendre vite.

Qu'avez-vous pensé de la première de Pape Cissé ?

Il a de la taille. Il nous donne de la confiance dans le domaine aérien. C'est une arme de plus, que ce soit défensivement ou offensivement. Il s'est très vite adapté. Il s'est déjà fondu dans le collectif. Il a une grosse envie de bien faire.

Et Anthony Modeste ?

Il a fait une bonne entrée. Il a apporté. Il va tenir le ballon. Avec lui, on s'est procuré des occasions. C'est une arme de plus dans le jeu comme sur les coups de pied arrêtés. Il vient d'arriver mais je suis sûr qu'il va nous faire du bien. Il est déterminé.