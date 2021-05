ASSE, FC Nantes : après Kombouaré, Puel se dresse contre une L1 à 18 clubs

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Poussée par le président de la LFP Vincent Labrune et par quelques gros clubs dont l'OL, une réforme importante se prépare en Ligue 1 avec un retour à 18 clubs. Reste que, du côté des entraîneurs, c'est plutôt l'hostilité qui prédomine.

Après Antoine Kombouaré (FC Nantes), Claude Puel (ASSE) est monté au front contre ce grand changement annoncé et qui sera débattu en janvier prochain. Pour le Castrais, c'est un projet « regrettable ». « On n'a pas demandé l'avis aux entraîneurs », déplore-t-il.

«C'est un passage en force voulu par des gens – un média et une élite - qui sont dans une vision à court terme, qui se disent: « Comme il y a des clubs en difficulté, on réduit le gâteau et il y en aura un peu plus pour chacun d'entre nous ». Il n'y a aucune vision pour notre football. Cela ne nous permettra pas de rattraper les autres », a ajouté Claude Puel.