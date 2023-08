ASSE, FC Nantes : Bamba se livre sur son expérience chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Avec 4 buts et 1 passe décisive en 14 matches, Kader Bamba a contribué au maintien de l'AS Saint-Etienne en Ligue 2 la saison dernière. Prêté par le FC Nantes en janvier, l'ailier de 29 ans est retourné en Loire-Atlantique cet été. Il espère y rester et prouvé à tous qu'il peut jouer chez les Canaris, lui qui n'a pas bénéficié de la confiance d'Antoine Kombouaré ces trois dernières saisons. Dans un entretien à Presse Océan, il est revenu sur son expérience dans le Forez, qu'il semble avoir apprécié, même s'il espère ne plus être prêté.

« Depuis que je suis sous contrat avec Nantes, j’ai été prêté à deux reprises, à Amiens puis à Saint-Etienne la saison passée. Ce n’est pas la meilleure chose. Dans le Forez, cela a été, avec quelques blessures. Ne pas jouer pendant six mois (au préalable), c’est toujours préjudiciable pour la suite. Je n’ai pas été à 100 % mais j’ai donné ce que j’avais pour aider le club à se maintenir. Si je n’en ai pas marre d’être trimballé à droite et à gauche ? Désolé pour l’expression mais c’est chiant. Car je ne suis pas tout seul, il y a la famille avec (il a un garçon de 18 mois). Et encore j’ai de la chance car le petit n’est pas encore à l’école. Même pour moi, ce n’est pas facile. C’est comme ça… »

