ASSE – FC Nantes : Debuchy a déjà remobilisé les Verts avant la venue des Canaris

De retour dans l'équipe à Nice (1-0) après avoir raté les deux matches contre Strasbourg (0-1) et Lyon (0-5) à cause du Covid, Mathieu Debuchy avait prôné l'union sacrée à l’ASSE avant le déplacement à l’Allianz Riviera. Son message a été entendu puisque les Verts se sont imposés. « On arrive en février. Il faut réagir rapidement. Les discours, c'est bien. Mais il faut prouver sur le terrain en gagnant les matches. On n'est pas à l'abri », avait-il déclaré.

« Une semaine très importante »

Et dimanche, après avoir donné l'exemple sur le terrain, Debuchy n'a pas manqué de saluer la prestation de son équipe. « C'est une victoire qui fait énormément de bien au groupe, au club, s'est-il réjouit. C'était un contexte particulier et on a répondu présent sur le terrain. On a livré un beau match avec pas mal d'occasions. C'est une victoire qui fait du bien. Il fallait retrouver un état d'esprit qui nous avait fait défaut dans le derby. Il faut féliciter tout le monde et enchaîner. La semaine qui arrive s'annonce très importante pour nous. On a deux matches à domicile et on va jouer un concurrent direct. » Ce sera dès mercredi avec la réception du FC Nantes.