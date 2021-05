ASSE, FC Nantes, Girondins : Puel a un atout très convoité dans la course au maintien

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Etienne Green fait du rab à l’ASSE. Derrière Jessy Moulin et Stefan Bajic dans la hiérarchie de Claude, le géant de 20 ans réussit des débuts prometteurs dans les buts stéphanois. Cible des louanges de nombreux observateurs, notamment de Mickaël Landreau, le portier stéphanois détonne par ses qualités de justesse et de sérénité mais aussi par la chance qu’il sait provoquer.

Comme le fait remarquer Poteaux Carrés, l’ASSE est ainsi sur une série en cours de 5 matchs avec avec au moins un poteau (6 au total) ! C'est la plus grosse série de L1 cette saison, devant les Girondins de Bordeaux, le Dijon FCO, l’OM et le Stade de Reims (3 poteaux chacun).

L'ASSE a la baraka cette saison en L1

Avant même la promotion de Green, les Verts figuraient sur le podium (14) derrière le Stade Brestois et le Nîmes Olympique (16 poteaux chacun). Au niveau du taux de montants touchés par rapport au nombre de tirs subis, l’ASSE serait même leader (3,97%) devant le SB29 (3,71%) et le NO (3,53%). Avant le périlleux déplacement dominical à Montpellier, ce constat pourrait être salutaire dans la course au maintien.