ASSE, FC Nantes : Green pourrait donner le coup de grâce à Lafont !

Le FC Nantes s’est compliqué la tâche. En s’inclinant hier à la Beaujoire contre le Montpellier HSC (1-2), les Canaris disputeront le barrage contre le Toulouse FC les 27 et 30 mai alors qu’une victoire leur aurait suffi pour se maintenir en Ligue 1. Ce résultat a aussi compliqué les affaires de... Sylvain Ripoll.

Le sélectionneur des Espoirs doit entamer, à partir de mardi, la préparation de la phase finale du championnat d'Europe en Hongrie. Les Bleuets affronteront les Pays-Bas en quart de finale, le 31 mai, à Budapest. Mais Lafont est réquisitionné une semaine de plus par son club !

Green promu en lieu et place de Lafont ?

Ripoll doit donc non seulement trouver un nouveau titulaire mais aussi un remplaçant au portier des Canaris. Du coup, L’Équipe affirme qu'il pourrait rapidement appeler Étienne Green. Le jeune gardien de l’ASSE (20 ans) connaîtrait ainsi sa première convocation, lui qui a été promu titulaire par Claude Puel lors de huit matches et a prolongé son contrat jusqu'en juin 2024. Green, qui possède la nationalité française, serait donc le troisième gardien des Bleuets avec Dimitry Bertaud (Montpellier) et Illan Meslier (Leeds) pour au moins une semaine.