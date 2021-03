ASSE, FC Nantes : Halilhodzic déclare la guerre à la Ligue 1

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Mercredi, les clubs français ont annoncé conjointement leur décision de bloquer leurs joueurs extra-communautaires lors de la prochaine trêve internationale. Plusieurs sélectionneurs dont celui du Maroc, Vahid Halilhodzic, sont montés au créneau pour contester cela, appelant tous les joueurs africains à répondre à l’appel de leur pays pour les deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2021.

Le coup de gueule de Halilhodzic

"Cette circulaire autorise les clubs à empêcher de venir en sélection les joueurs… seulement les joueurs africains. Je suis assez dubitatif sur cette circulaire, pourquoi fait-on une différence entre les footballeurs africains et les footballeurs européens ?", s'est interrogé l'ancien entraîneur du FC Nantes en conférence de presse. "On a discuté avec tous les joueurs de la liste et ils sont tous d’accord pour venir. (...) J’appelle les joueurs africains à être sensibles à ce que j’appelle une discrimination sportive, qu’ils montrent leur solidarité et leur attachement vis-à-vis du continent africain et surtout de leur propre pays", a conclu Halilhodzic.