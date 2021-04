ASSE, FC Nantes : le bourreau des Verts et des Canaris récompensé

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Double buteur lors de la victoire du FC Lorient face à l'AS Saint-Etienne (2-1), le 28 février, puis auteur du but égalisateur lors du match nul concédé face au FC Nantes (1-1), le 21 avril, Armand Laurienté crève l'écran depuis plusieurs semaines avec les Merlus.

Laurienté auteur du but du mois de mars

Armand Laurienté Credit Photo - Icon Sport

Son coup-franc magnifique de 40 mètres inscrit face aux Canaris a même été élu le plus beau but du mois de mars en Ligue 1. Aux votes, l'attaquant lorientais de 22 ans a devancé les réalisations de Wahbi Khazri (ASSE), Michaël Cuisance (OM), Thomas Delaine (FC Metz) et Junior Sambia (Montpellier).

Il va devenir un habitué ! 😉



Pour le 2e mois consécutif, @ArmandLauriente remporte l'élection du #ButDuMois ! Pour le plaisir, on revoit son coup franc stratosphérique ☄️



👋 @FCLorient pic.twitter.com/xHTwD6tHYV — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 8, 2021