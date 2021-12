ASSE - FC Nantes : les notes des Verts, battus pour la première de Dupraz dans le Chaudron

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

BAJIC (4)

Peu sollicité par des Nantais assez peu entreprenants, il s'est incliné sur le slalom de Kolo Muani, fusillé par l'attaquant des Canaris. Ses relances au pied lui ont valu les remontrances de Khazri...

MACON (4)

Timoré en première mi-temps, à l'image de l'équipe, l'ancien joueur de Dunkerque a été plus conquérant au retour des vestiaires. Il a tenté d'apporter le danger dans son couloir, mais ses initiatives sont restées vaines.

NADE (5)

L'ancien joueur de Quevilly a encore été le défenseur stéphanois le plus solide. Il a gagné ses duels et a relancé avec une certaine assurance. Il prend confiance.

KOLODZIEJCZAK (4)

Kolo Muani l'a facilement effacé pour aller marquer. Ce qui ternit sa prestation par ailleurs solide.

SILVA (4)

Le Brésilien a laissé filer Kolo Muani lui aussi sur l'unique but de la rencontre. Il avait plutôt fait bonne figure jusque-là.

CAMARA (4), puis MOUEFFEK

Dans l'entre jeu, Camara s'est montré actif. Il a gratté des ballons mais son déchet technique a encore été important. Remplacé par MOUEFFEK.

NEYOU (3), puis YOUSSOUF (4)

Neyou est redescendu très bas pour tenter d'assurer les premières relances mais il a raté des passes faciles. Inconsistant, il a été remplacé à la mi-temps par YOUSSOUF, toujours aussi brouillon et loin de son meilleur niveau.

NORDIN (4), puis DIEYE

Ailier droit, Nordin a eu moins de réussite face à Lafont que face au gardien n°2 de Lyon-Duchère en Coupe de France... Le portier des Canaris l'a mis en échec deux fois coup sur coup (62e, 63e). Remplacé par DIEYE.

BOUDEBOUZ (4), puis LHERY

En soutien de Khazri, Boudebouz n'a pas réussi à mettre l'équipe sur les bons rails en première mi-temps. Plus à son affaire au retour des vestiaires, il a donné un caviar à Nordin (63e) avant de céder sa place au jeune LHERY.



TRAUCO (4), puis AOUCHICHE (5)

Repositionné un cran plus haut par Dupraz, Trauco a été le premier à inquiéter Lafont, de volée (19e). Mais il a eu beaucoup de mal à se situer, à jouer dos au jeu, à combiner avec Silva. Remplacé à la pause par AOUCHICHE. Inspiré, le Titi parisien a apporté sa technique et bien combiné dans les petits espaces. Mais il a trop écrasé sa première frappe (53e) et a complètement dévissé la seconde, alors qu'il était en bonne position (92e)...

KHAZRI (4)

En pointe, Khazri a peu exploré la surface nantaise, passant son temps à dézoner. Dans un mauvais soir, il n'a inquiété Lafont que sur un coup franc lointain (90e). Décevant.

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

SPÉCIAL MERCATO ! 💰

Tour d’horizon des noms ayant déjà filtré !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/DPV1apurmA — But! Saint-Étienne (@ButASSE) December 22, 2021