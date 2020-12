ASSE, FC Nantes, LOSC, OL, OM, PSG : une très bonne nouvelle arrive d'Angleterre

Depuis l'arrêt Bosman en 1996, le championnat de France, qui était enfin compétitif au niveau européen, est peu à peu rentré dans le rang. Au point de devenir quantité négligeable pour les super puissances du continent que sont la Liga et la Premier League, suivies de la Bundesliga et de la Serie A. Pire : la Ligue 1 est devenue une sorte de centre de formation pour les clubs anglais, espagnols, allemands et italiens. Mais, bonne nouvelle, les choses vont quelque peu évoluer au 1er janvier 2021.

Interdiction de recruter des mineurs

En effet, c'est au changement d'année que l'Angleterre sortira officiellement de l'Union européenne. Ce qui va forcément avoir un impact sur la Premier League. La Fédération anglaise a déjà annoncé des changements majeurs, le principal étant l'interdiction formelle pour tout club outre-Manche de recruter des mineurs étrangers. Et mine de rien, ça va beaucoup compter pour les clubs français, dont les pépites étaient souvent la cible d'écuries anglaises.

Autre point important : le permis de travail sera plus sévère. Avant, il fallait qu'un joueur étranger soit international dans son pays pour signer en Premier League. A partir de 2021, son nombre d'apparitions dans son club mais également l'identité de ce dernier seront strictement examinés. En bref, les clubs anglais, si puissants financièrement, ne pourront le dépenser n'importe comment, notamment en France. Et ça, c'est une bonne nouvelle !