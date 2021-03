ASSE, FC Nantes, LOSC, OL, PSG, RC Lens : titre, Europe, barrage, descente, la dernière prévision est tombée !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

On vous en parle souvent sur notre site et, notamment, lorsque l'échéance de la saison de Ligue 1 arrive. L'informaticien Fabien Torre a pour plaisir de s'attarder sur différents calculs, ainsi que des statistiques, pour établir, du moins en pourcentages, mes chances de chaque club de remporter le titre, de disputer l'Europe, de joueur le barrage ou de descendre en Ligue 2.

Au terme de la 29e journée, il a donc refait ses calculs et assure ceci. "Les prévisions et les probabilités. Champion : Lille (49 %), Lyon (29 %), Paris Saint-Germain (20 %). Trio de tête : Lille (96 %), Lyon (87 %), Paris Saint-Germain (85 %), Monaco (32 %). Equipes reléguées / barragiste : Dijon (quasi certain), Nîmes (85 %), Lorient (53 %), Nantes (49 %).

Pour l'ASSE, reléguée ou barragiste ? Oui dans 5 % des cas. Relégation directe (19e ou 20e place) ? Oui dans 1 % des cas. Barragiste (18e place) ? Oui dans 4 % des cas. Maintien possible (17eplace ou mieux) sans point supplémentaire. Saint-Étienne dernier ? Impossible. Pour le FC Nantes, relégué ou barragiste ? Oui dans 49 % des cas. Maintien possible (17eplace ou mieux) à partir de 31 points (actuellement Nantes a 27 points).

Nantes dernier ? Quasi impossible.

Au sujet de la place européenne, 5e, les estimations sont les suivantes. L'OM ? Marseille dans les 2 premiers ? Impossible. Marseille dans les 3 premiers ? Quasi impossible. Marseille dans les 4 premiers ? Oui dans 2 % des cas. Marseille dans les 5 premiers ? Oui dans 42 % des cas. Pour le RC Lens ? Lens dans les 3 premiers ? Quasi impossible. Lens dans les 4 premiers ? Oui dans 2 % des cas. Lens dans les 5 premiers ? Oui dans 31 % des cas.