ASSE, FC Nantes : Ludovic Blas a préservé un record des Verts

Première équipe à coller quatre buts en première mi-temps en 105 ans de finales , première équipe titulaire 100% étrangère dans la compétition... Si le Toulouse FC a battu plusieurs records à l'occasion de sa victoire en finale de la Coupe de France face au FC Nantes (5-1), ils n'auront pas l'un des plus prestigieux qui reste la propriété de l'ASSE depuis le 31 mai 1970, soit 53 ans.

Toulouse a failli égaler Sainté

En effet, ce sont toujours les Verts, qui, grâce à leur victoire 5-0 sur le FC Nantes (déjà!), gardent le titre du plus large vainqueur d'une finale de Coupe de France ! Un exploit qui n'a tenu qu'à un but : le penalty inscrit par Ludovic Blas hier, qui a permis aux Canaris de sauver l'honneur et de ne s'incliner « que » par quatre buts d'écart.

A l'heure où l'ASSE pourrait perdre, face au PSG, son record de titre de champion de France à l'issue de la saison, cette marque mythique des coéquipiers d'Hervé Revelli tiendra encore un an de plus... Pour Nantes,

Pour résumer Si le FC Nantes a été humilié deux fois en finale de Coupe de France, ce sont toujours les Verts de l'ASSE qui gardent leur record de la plus large victoire. Le club ligérien peut néanmoins remercier Ludovic Blas d'avoir trouvé le chemin des filets face à Toulouse.

