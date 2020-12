ASSE, FC Nantes, OL, OM, FC Nantes : Mediapro et sa chaîne Téléfoot, ça continue !

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du mercato des Verts

Le feuilleton n'est donc pas terminé ! Et on se demande même quand il le sera. Comme l'indique RMC, la chaîne Téléfoot vient en effet de faire savoir qu'elle diffusera les matches de L1 et de L2 jusqu'au 10 janvier. Il se pourrait même, tenez-vous bien, que ses retransmissions se poursuivent si la Ligue de Football Professionnel ne trouve pas d'accord avec un ou plusieurs autres diffuseurs. Ce qui est le cas à l'heure actuelle.

La chaîne du groupe Mediapro, pour rappel, retransmet des matches qu'elle ne paie pas à la LFP. Et donc pas aux clubs. Seule concession du groupe sino-espagnol, une enveloppe de 100 millions d'euros pour que Mediapro abandonne les droits et ne se retrouve pas attaqué en justice.

Le feuilleton tragi-comique du football français continuera donc en 2021.