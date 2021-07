ASSE, FC Nantes, OL, OM, PSG : Amazon dévoile ses tarifs pour la L1

Zapping But! Football Club ASSE : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Verts

Alors que Canal+ et beIN menacent de plonger un peu plus le football français dans la crise en renonçant à diffuser les deux matches de chaque journée qui leur revenaient, Amazon a dévoilé son tarif d'abonnement. La chaîne américaine, qui diffusera 80% des rencontres, propose un prix unique de 12,99€ par mois, à ajouter à l'abonnement obligatoire à Prime (5,99€ par mois ou 49€ par an).