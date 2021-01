ASSE, FC Nantes, OL, OM, PSG : après Mediapro, coup de tonnerre à Canal + et à la LFP

Zapping But! Football Club ASSE : les enjeux de la rencontre face à l'Olympique Lyonnais

Le quotidien Le Figaro est clair : alors que la Ligue de Football Professionnel vient tout juste de lancer un appel d'offres au sujet des droits TV, lâchés comme vous le savez par Mediapro en raison de son incapacité à payer, Canal + va saisir le tribunal pour contester la validité de cet appel !

Extrait du Figaro : "Après le fiasco de Mediapro, la chaîne du groupe Vivendi veut rendre ses matchs et souhaite une remise en jeu des droits TV globale. Selon nos informations, Canal+ s'apprête à contester devant la justice l'appel d'offres éclair lancé mardi par la Ligue de football professionnel (LFP). Elle estime avoir surpayé pour son lot de matchs, racheté 330 millions d'euros par an à beIN Sports. Lot qu'elle a bien l'intention de rendre."

Pas vraiment une bonne nouvelle pour les clubs de L1 et de L2 qui veulent, au plus vite, trouver un diffuseur et renflouer leurs caisses désespérément vides depuis des mois. Et qui, tous, espéraient le retour de Canal comme diffuseur principal. On imagine assez mal la chaîne cryptée répondre à un appel d'offres qu'elle conteste devant la justice...