ASSE, FC Nantes, OL, OM, PSG : criblés de dettes, les clubs de L1 et L2 ont une réunion de la dernière chance

Ce n'est pas nouveau. En dépit d'un accord trouvé avec Canal +, pour des droits TV revus à la baisse, les clubs professionnels de Ligue 1 et Ligue font face à une immense perte de ressources. Cette dernière étant tout de même estimée à 1 milliard d'euros pour la saison en cours ! Voilà pourquoi, à la Ligue de football professionnel (LFP), on tente par tous les moyens d'obtenir un rendez-vous avec les ministres Bruno Le Maire (Economie) et Jean-Michel Blanquer (Education et Sport). Afin de trouver des solutions face aux difficultés financières.

Ce sera chose faite mardi prochain à 11 heures. Le président de la Ligue, Vincent Labrune, sera à cette occasion accompagné de plusieurs dirigeants de clubs : Jean-Michel Aulas (Olympique Lyonnais), Loïc Féry (FC Lorient), Laurent Nicollin (Montpellier HSC) et Pierre-Olivier Murat (Rodez AF).

Parmi les requêtes possibles, la baisse, voire la suppression, de la "taxe Buffet" qui finance le football amateur, en prélevant 5% des droits audiovisuels du sport professionnel. Ou une aide directe de l'Etat avec des emprunts. La réunion promet d'être animée.